AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يانكون: سعيد باحترافية الحراس.. والفوز بالدوري يدفعني إلى المزيد من العمل

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:52 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أبدى يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق بطولة جديدة مع الأهلي، بعد حسم درع الدوري رسميًّا قبل مواجهة مصر المقاصة التي أقيمت مساء اليوم.

وقال يانكون: «التتويج بالدوري وإضافة بطولة جديدة في مشواري التدريبي مع الأهلي أمر يسعدني للغاية، ويدفعني إلى بذل مزيد من الجهد، من أجل المساهمة في تحقيق المزيد من البطولات لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، خاصة أننا نعي تمامًا رغبتها في سيطرة الفريق على كل البطولات».

ووجه يانكون الشكر لحراس مرمى الأهلي على التزامهم وإخلاصهم في التدريبات طوال هذا الموسم، وكانوا جميعًا عند حسن الظن دائمًا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز، من أجل استكمال مشوار دوري الأبطال الإفريقي بنجاح.

وقال إن الطريق للتميز هو الأساس، خاصة أن كرة القدم رياضة صعبة وتحتاج إلى القتال في كل الأوقات، وهذه هي نصحيتي الدائمة لكل الحراس، مؤكدًا أنهم جميعًا على قدر المسئولية ولديهم احترافية في العمل، وهذا هو سر تفوق الأهلي بشكل عام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات خاصة لحراس مرمى الأهلي

تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي .. وفقرة تدريبية بالكرة طائرة

شاهد.. مران قوي لحراس الأهلي وفقرة للتدريب بالكرات الطبية

مران قوي لحراس الأهلى .. وتصعيد حارس جديد من الناشئين

ترشيحاتنا

المنتخب أولا.. عصام الحضري يكشف عن وجهته المقبلة

تأجيل الإعلان عن المدير الفني للزمالك

18 هدفا بـ3 مباريات.. نجل نجم الأهلي: في إنجلترا احتراف وفي مصر انحراف

بالصور | جماهير الأهلي تهاجم شريف إكرامي عبر السوشيال ميديا

الإسماعيلي يتحمل تكاليف العملية الجراحية لـ ريكاردو

الصحة: تسجيل 128 حالة جديدة بفيروس كورونا.. و 17 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فورد ولينكولن تخسران 2 مليون دولار بسبب حادث قطار

علاج تعب المعدة بدون أدوية

دراسة: عدد مرات البراز يشير للإصابة بالنوبات القلبية