علاء وحيد متحدثا إعلاميا للنادي الإسماعيلي

وشرف لي قبول التكليف والهدف اعاده الهيبه الاعلاميه للاسماعيلي وان يتم التعامل معه اعلاميا مثل اكبر الفرق لانه الكبير.

ارجو من كل الاسماعلاويه ومحبي الدراويش في كل مكان الوقوف مع وخلف ناديهم

واعد حضراتكم جميعا بان الاسماعيلي اعلاميا سيأخذ حقه وسيكون له صوت قوي في كل مكان بإذن الله.

أضاف: لن اتحدث باسم افراد سأتحدث باسم كيان كبير جدا..