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برلمان

برلمانى: توجه الرئيس لتنفيذ 250 ألف وحدة سكنية يوفر وظائف جديدة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:50 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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حسن رضوان
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن  التوجه الرئاسى الخاص بتنفيذ ٢٥٠ ألف وحدة إسكان جديدة وسوف يتم تنفيذ ٥٠٪؜ سيكون له فوائد كثيرة على المواطن من توفير وظائف جديدة لتوفير وحدات إسكان مخفضة.

وأكد "السيد"، لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ فترة طويلة أكد أن كل مواطن مصري سوف يحصل على وحدة سكنية وذلك يترجم على أرض الواقع، لافتًا الى أن هناك حوالي 90 مهنة تدخل فى إطار البناء وعندما يتم بناء هذا العدد الضخم من الوحدات السكنية سوف يكون هناك استيعاب كبير للعمالة مما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة.

ياتى ذلك؛ بعد أن قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، انه قام بزيارة مشروعات العاصمة الادارية الجديدة للوقوف على نسب التنفيذ، لافتا إلى اننا نقوم الان ببناء مدينة جديدة تحمل اسم حدائق العاصمة تبعد عن العاصمة الادارية بـ ١٠ دقائق .



واضاف مدبولي ان الحكومة تعمل على توصيل جميع الخدمات للمدن الجديدة قبل تنفيذها، لافتا الي ان هناك توجيها رئاسيا لتنفيذ ٢٥٠ الف وحدة اسكان جديدة، سيتم تنفيذ ٥٠٪؜ منها ، ثم الباقي تباعا .


وأشار رئيس الوزراء الى انه في اقل من ٥ اشهر قمنا ببناء ٣٠ الف وحدة سكنية؛ لاستيعاب الزيادات السكانية، مشيرا الى ان وزير الاسكان سيعلن خلال ايّام عن مشروع الـ ٢٥٠ الف وحدة .


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