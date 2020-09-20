تشريح جثة مواطن عثر عليها داخل شقة بحلوان

أمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة مواطن، عثر على جثته داخل شقته بمنطقة حلوان، وكلفت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.





كما كلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على اسباب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.





يكثف رجال مباحث القاهرة، جهودهم؛ لسرعه كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مواطن، داخل شقته بحلوان.





وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الاهالى بعثورهم على جارهم مقتولا داخل شقته في عرب غنيم بدائرة القسم.





وعلى الفور، انتقل رجال الامن، وتبين من المعاينه وجمع المعلومات ان الجثة لموظف بالمعاش يقيم بمفرده، وليس به اى اثار طعنات او دماء.





وتم نقل المتوفى الى المستشفى، وتبين من التقرير الطبى، انه تعرض لهبوط حاد فى الدورة الدموية مما تسبب فى وفاته.





وجار فحص علاقات وهاتف المتوفى؛ لبيان ما إذا كانت هناك خصومه مع آخرين من عدمه، وتم اخطار النيابة العامة التى استعجلت تحريات المباحث حول الحادث.