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رياضة

كهربا: حققت أول دوري في حياتي.. ولن نتنازل عن التتويج الإفريقي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بأول لقب بطولة دوري في مسيرته مع القلعة الحمراء.

وأضاف أن لقب الدوري الذي حققه هذا الموسم الأول في مسيرته الكروية بشكل عام منذ تصعيده للدرجة الأولى قبل 10 سنوات.


وأكد أن لقب الدوري الأول له لن يكون الأخير في مسيرته مع الأهلي، مشددًا على أن الفريق لن يتنازل عن التتويج بلقب بطولة دوري الأبطال، من أجل جماهير الأهلي ونجم الفريق مؤمن زكريا، الذي ينتظر الفريق عودته سريعًا.


ووجه كهربا الشكر إلى الجهاز الفني وزملائه اللاعبين ومجلس الإدارة وجماهير النادي الأهلي على مساندتهم ودعمهم المستمر له منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.
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