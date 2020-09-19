AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فالنسيا يخسر من سيلتافيجو.. وخيتافي يفوز على أوساسونا في الدوري الإسباني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:46 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
فاز سيلتا فيجو على نادي فالنسيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح إياجو أسباس التسجيل لسيلتا فيجو في الدقيقة 13، قبل أن يعادل جوميز النتيجة لفالنسيا في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 57، عاد أسباس ليسجل ثاني أهدافه لسيلتا، ليقودهم لتحقيق الانتصار الأول في الليجا هذا الموسم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيلتا للنقطة الرابعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

وفي نفس الجولة فاز خيتافي على  أوساسونا بهدف نظيف، وفياريال على إيبار بهدفين مقابل هدف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج الدوري الإسباني في الجولة الـ37 اليوم

فياريال يكتسح إيبار ويتأهل للدوري الأوروبي.. وبلد الوليد يفوز على بيتيس في الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني موسم 2019-2020

الهلال يفوز على الفتح 2-1 ويقترب من لقب الدوري السعودي

موناكو يفوز 1-0 على ميتز.. وليل ينتصر على ريم في الدوري الفرنسي

فالنسيا يفوز على ليفانتي 4 - 2.. وتعادل فياريال وهويسكا في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لإلقاء مُسِن في ترعة بإحدي قرى سوهاج |شاهد

كورونا ليس الأخير.. منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء قادم.. فيديو

لست قادرًا على تحمل ضغوط الحياة.. رجل يطلق الرصاص على ابنتيه وينتحر.. صور

المنتخب أولا.. عصام الحضري يكشف عن وجهته المقبلة

بعد اجتماع الأبوين| عروس تلغي الزفاف بعد حب 7 سنوات لهذا السبب

دراسة: عدد مرات البراز يشير للإصابة بالنوبات القلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج تعب المعدة بدون أدوية

دراسة: عدد مرات البراز يشير للإصابة بالنوبات القلبية

الطريقة الصحيحة لعمل حمام الزيت في المنزل