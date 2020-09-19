موجز السوشيال: عمر كمال يطلب الدعاء له.. شريف إكرامي يعلق على فوز الأهلي بالدوري

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:نشرت الفنانة أسماء جلال صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .طلب الفنان عمر كمال من جمهور الدعاء له ونشر صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".نشرت الإعلامية رايا أبى راشد صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .علق شريف اكرامى حارس مرمى النادى الاهلى سابقا، على فوز النادى الاهلى ببطولة الدورى المصرى، بنشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .