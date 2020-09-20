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دار الجد عنان .. الطفل عبدالرحمن: سعيد بحصولي على المركز الثاني لأفضل عمل عالمي للتوعية بـ كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
الطفل عبدالرحمن ماهر
الطفل عبدالرحمن ماهر
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إسراء صبري
روى الطفل عبدالرحمن ماهر، الفائز بجائزة المركز الثاني لأفضل عمل عالمي للتوعية بفيروس كورونا، تفاصيل حصوله على الجائزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إنه سعيد لأنه أوضح للعالم مدى ثقافة ووعي الطفل المصري، بحصوله على المركز الثاني بين أطفال العالم المتقدم، مشيرا إلى أن هذا جاء نتيجة ما تقوم به وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وأيضا المركز القومي لثقافة الطفل.

وتابع: "لم أعرف أني مشترك في المسابقة وعندما عرفت لم أكن أتوقع أن احصل على المركز الثاني.. أنا عملت الفيديو للمركز القومي الثقافي وهم أرسلوه إلى المسابقة".


وأردف: "الفيديو ساعدني فيه والدي ووالدتي وأعمامي، بالإضافة إلى المركز القومي للثقافة.. وسبب اختياري لأسم "دار الجدعنان" لأن كورونا تشكل خطرا كبيرا على حياة كبار السن، متابعا: اتمنى أن أصبح مذيع مختص بالأطفال.


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