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نائب رئيس مجلس الدولة المصاب في 2015: إشرافنا على الانتخابات في العريش جزء من التضحية لأجل الوطن.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:55 م
أمير يعقوب
أمير يعقوب
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إبراهيم القادري
قال المستشار أمير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة الذي أصيب جراء الحادث الإرهابي بمدينة العريش عام 2015، إن فرصة الاشراف علي الانتخابات في شمال سيناء عندما اتيحت؛ قمت أنا ومجموعة من القضاة، بالتقدم بطلبات، بأننا نريد أن نشرف علي هذه الانتخابات البرلمانية بالعريش.

وأضاف أمير يعقوب، خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناه النهار، أن الطلب تمت الموافقة عليه، ولم أخبر أحدًا من أسرتي بذلك، حتي لا يؤثر أي شيء علي عزيمتي، وبعدها ذهبنا الى الانتخابات في العريش، ووصلنا إلى المقر الخاص بنا .

وأوضح امير يعقوب، أن اليوم الاول للانتخابات مر بشكل طبيعي، وقمت بالنزول للإشراف علي اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة الخاصة بنا، وهذا كان إصرار منا بالنزول والإشراف علي اللجان .

وأشار إلى ان المواطنين قاموا بالنزول للتصويت في انتخابات 2015 بنسبة عالية اكثر من القاهرة، مؤكدا ان إشرافهم علي الانتخابات في العريش؛ جزء من الضحية لأجل الوطن .

ونوه إلى أن اليوم الثاني للانتخابات مر علي أكمل وجه، وقمنا بعملية الفرز، وبعدها ذهبنا الى مقر اقامتنا الساعة 4 او 5 فجرًا، وبعدها حدث انفجار .
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