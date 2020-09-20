محاكمة مسن بالمعاش لهتكه عرض طفلة في الإسكندرية.. اليوم

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، محاكمة مسن بالمعاش، لاتهامه بهتك عرض طفلة أثناء لهوها بالشارع.





ترجع أحداث القضية رقم 4213 لسنة 2020 جنايات برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ من والدة طفلة بقيام جارهم بالمعاش بالتعرض لنجلتها وكشف عورتها لهتك عرضها بمحل سكنه بدائرة القسم.





كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، عن أنه أثناء لهو المجني عليها س.ج.خ، 12 سنة، مع الصبية أمام محل سكنها قام المتهم م.ن.ب، 61 سنة، بالمعاش، بالمناداة عليها ونزع ملابسها كاملة من الأسفل وإظهار عورته للمجني عليها عدة مرات وفي إحدى المرات حاول استدراجها ومناداتها إلى الدخول في شقته إلا أن الطفلة قامت بتصويره وهو يقف ينادي عليها بدون ملابس وأبلغت والدتها التي قررت تحرير محضر للمتهم وبعرض الواقعة على النيابة أحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية.