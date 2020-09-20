سكان شارع أبو عيسى في الأميرية يشكون تراكم القمامة

شكا المواطن سمير جمال، من سكان شارع أبو عيسى، في منطقة الأميرية بالقاهرة، خلال رسالة بعث بها لخدمة القرّاء، التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة وانتشارها فى الشارع.
ويقول فى رسالته : "نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها، من انتشار القمامة، ونرجو من الحي رفعها، ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة.
وأضاف : أن تجمع القمامة بهذه الصورة؛ يؤدى إلى تلوث البيئة،ـ وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.
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