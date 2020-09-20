سكان شارع أبو عيسى في الأميرية يشكون تراكم القمامة

شكا المواطن سمير جمال، من سكان شارع أبو عيسى، في منطقة الأميرية بالقاهرة، خلال رسالة بعث بها لخدمة القرّاء ، التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة وانتشارها فى الشارع.





ويقول فى رسالته : "نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها ، من انتشار القمامة ، ونرجو من الحي رفعها، ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة.





وأضاف : أن تجمع القمامة بهذه الصورة؛ يؤدى إلى تلوث البيئة،ـ وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.





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