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بين الناس

سكان شارع أبو عيسى في الأميرية يشكون تراكم القمامة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سمير جمال، من سكان شارع أبو عيسى، في منطقة الأميرية بالقاهرة، خلال رسالة بعث بها لخدمة القرّاء، التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة وانتشارها فى الشارع.

ويقول فى رسالته : "نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها، من انتشار القمامة، ونرجو من الحي رفعها، ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة.

وأضاف : أن تجمع القمامة بهذه الصورة؛ يؤدى إلى تلوث البيئة،ـ وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.

وللتواصل مع القارئ: 01066679413

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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