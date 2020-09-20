إنجازات السيسي في قنا.. انتهاء العمل في محور الشهيد باسم فكري والافتتاح قريبا

أيام قليلة تفصل أهالى قنا، وخاصة من مركزى قوص ونقاده، عن فرحتهم ببدء التشغيل الفعلى لمحور الشهيد باسم فكرى، بعدما انتهت أعمال المحور بنسبة ٩٨.٥٪ من جملة الأعمال.



العمل بالكوبرى المار فوق نهر النيل بين مركزى قوس ونقاده، انتهى بشكل كامل، وتتبقى فقط التشطيبات النهائية لبعض المخارج التى تربط المحور بالطرق الزراعية فى شرق وغرب النيل.





قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن إنشاء محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل بمحافظة قنا يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل.





وأشار الوزير إلى أنه من المخطط افتتاح المحور خلال الفترة القادمة بعد انتهاء نسبة التنفيذ الإجمالية بقطاعات المحور بنسبة ٩٨.٥٪، وتم التأكيد على الجودة فى إنهاء كافة الأعمال، مع تسليم كافة المستحقات لجميع المزارعين الذين نزعت أراضيهم.





وأوضح الوزير، أن تكلفة المحور تبلغ حوالي 1.5مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية، ويضم المحور 15 كوبرى بطول 2270 متر و 15 نفق بطول 460 متر منها عدد 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من" الطريق الصحراوى الشرقى- نهر النيل- ترعة الكلابية بالطريق الزراعى الشرقى- الطريق الزراعى الغربى- السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربى".





وأكد الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من كباري وأنفاق، و جاري الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور، و أن تنفيذ كافة الأعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق القاهرة – أسوان الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى القاهرة- أسوان شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.





وأضاف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن محور الشهيد الرائد باسم فكرى يمثل طفرة تنموية حقيقية على ارض المحافظة، حيث سيساهم فى ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الامان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية، كما يخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتى توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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