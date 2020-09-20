نقابة البيطريين: تطبيق اللائحة التأديبية في واقعة دجاجة مرسى علم .. فيديو

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين ، إنه جار التحقق من صحة قصة دجاجة مرسي علم وعلاج الطبيب المصري لها.





وأضاف الدكتور خالد سليم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك قنوات ومواقع مصرية كثيرة تناولت الموضوع قبل تأكدهم من هذه القصة.





وتابع النقيب العام للأطباء البيطريين أنه طبقا للقانون أن المجلس سوف يحيل الواقعة إلى التحقيق وهناك لجان ولائحة التأديبية للمخالفين فى حال ثبوت مخالفتهم لقانون النقابة.





وأوضح خالد سليم أنه فى لجان التأديب والتحقيق يكون بها عضو قضائي ممثل لهئية النيابة الادارية وعضو أخر ممثل لمجلس الدولة لحضور التحقيق والفصل فيه.





وأشار إلى أن القرارات لم تتخذ عشوائي وهناك قوانين تحكمنا ونحتكم إليها ونحن فى دولة قانون ونحترم ذلك جيدا.