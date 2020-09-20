وفاة عم الحكم الدولي إبراهيم نورالدين

أعلن الحكم الدولى ابراهيم نورالدين عن وفاة عمه إسماعيل نورالدين مساء السبت عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".





ودون الحكم الدولى ابراهيم نورالدين عبارات عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" جاءت على النحو التالي: "إنا لله وإنا إليه راجعون عمى إسماعيل نورالدين في ذمة الله رحمه الله عليه وادخله فسيح جناته".





ونعت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الحكم الدولى ابراهيم نور الدين فى وفاة عمه اسماعيل نورالدين.



