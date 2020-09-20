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رياضة

أحمد الشيخ: الأهلي دائما يلعب على الفوز ونسعى لإسعاد الجماهير.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:26 ص
احمد الشيخ
احمد الشيخ
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عمرو ابوبكر
أكد أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، أن اللاعبين في كامل تركيزهم بجميع المباريات في اي بطولة سواء الدوري أو أبطال إفريقيا.

وقال الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" نركز دائما فيما هو قادم في المباريات سواء بعد الخسارة او التعادل ولا نقف عند التعثر.

وأضاف أن كل مباراة الفريق يخوضها لايلعب سوى على الفوز فقط، وحققنا ذلك في الدور الأول من الدوري.

وتابع الجماهير كانت سعيدة بالنتائج ولكن فترة كورونا اثرت علينا فنيا لاننا ٤ شهور بدون تدريبات.

وأضاف أن الفريق استطاع حسم الدوري مبكرا قبل مباريات افريقيا لان القادم سيكون صعب في المباريات.

وأتم انهم يسعوا لاسعاد جماهير الأهلي دائما.
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