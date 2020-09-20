3 مليارات جنيه تكلفة صرف إعانة العمالة غير المنتظمة من الموازنة

تحملت الحكومة مبلغ 3 مليارات جنيه علي مدار 3 شهور متصل لصرف الاعانات النقدية الشهرية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه خلال ازمة فيروس كورونا.









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أوضح التقرير إنه تم دعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورورنا بمبلغ 3 مليارات جنيه بالإضافة للسماح للمنشاآت التجارية في الصناعات المتضررة بدفع الاقرارات الضريبية للشركات ال لعام 2019 علي مدي 3 شهور تنتهي في يونيو 2020 بدلا من دفع المبلغ كاملا في ابريل المقبل اذ تم تحمل 3 مليارات في ذلك الاطار.





وقالت الوزارة انه تم تدعيم المواطنين من خلال تقليل الاعباء ابان ازمة كورونا ن خلال زيادة حد الاعفاء الضريبي الي 15 الف جنيه سنويا واستحداث شريحة ضريبية 2.5% و تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاي لمتوسطي الدخل و تعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح الحدود القصوي لها 50% من جملة الدخو الشهري لمقترض.