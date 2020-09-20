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منوعات

مشاجرة عنيفة بين شباب أمام بار في لندن .. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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احمد شريف

اندلعت مشاجرة خارج أحد البارات ببريطانيا، حيث قام 30 رجلًا يرتدون أغطية للرأس بضرب بعضهم البعض بمقابض ومضارب.


ووفقا لصحيفة ديلي ستار، قالت إحدى الشهود إنها شاهدت حشد هائل من الشباب وهم يتشاجرون بعنف خارج بار بمقاطعة  كمبريدجشير البريطانية.


 وأوضح شهود العيان، أن المتشاجرين كانوا يهتفون قبل المشاجرة، عندما انطلق المتشاجرون لضرب بعضها البعض أمام المارة المذعورين.


وأشارت الصحيفة إلى أن المتشاجرين كانوا يرتدون  أقنعة للتنكر، حيث ألقى المتشاجرون الالعاب النارية على بعضهم البعض.


ويظهر مقطع فيديو مجموعة من الرجال يقتربون من عصابة أخرى عندما يبدأون في مهاجمة بعضهم البعض.


 


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