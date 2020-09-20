كليات الإعلام تستعين بالتعليم الهجين.. كورونا تعيق الطلاب عن تقديم مشروعات تخرج متميزة.. وتوفير التدريبات العملية للخريجين للالتحاق بسوق العمل

وكيل إعلام الأزهر: توفير التدريبات العملية للطلبة للالتحاق بسوق العمل

رضا أمين: كورونا لن يعيق طلبة الإعلام عن تقديم مشروعات تخرج متميزة

ليلي عبد المجيد: اختبارات قبول الطلاب تعتمد على شخصية الطالب وميوله في مجال الإعلام





قال الدكتور رضا أمين وكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر، إن الكلية اتخذت قرارًا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا؛ بتطبيق نظام التعليم الهجين خلال العام القادم، حيث يتم تقديم عدد من المقررات النظرية والعملية للطلبة بشكل اون لاين، لافتًا إلى وجود "سكاشن" تشرف عليها الهيئة المعاونة بالكلية ستكون بعضها عن طريق الاون لاين حتي يتمكن الطالب من تنمية المهارات الخاصة بالتخصص الذي يلتحق به.

وأضاف وكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة، أن التدريبات العملية التي تنظمها كلية الإعلام ستنقسم إلى قسمين منهم في قاعات الاستديوهات ومعامل الصحافة ومعامل الانتاج مع تقليل اعداد الطلاب مراعاة للإجراءات الاحترزاية التي اتخذتها إدارة الكلية للحد من انتشار فيروس كورونا.





واشار رضا امين إلى ان القسم الثاني هو استكمال هذه التدريبات العملية من خلال منصة "ميكروست تيم" المنصة المعتمدة من جامعة الأزهر وتدريب الطلبة عن طريق الاون لاين في مجال تخصصهم.

وأوضح وكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر أن هناك انتدابا من خلال المؤسسات الاعلامية في مصر؛ لإعطاء بعض المحاضرات والسكاشن التدريبية، ولكن بنفس الطوابق، والآليات التي اتخذتها الجامعة، والدولة، للتعامل الأمثل مع جائحة كورونا.





وأكد أن كلية الإعلام جامعة الأزهر، تعمل على توفير كل الامكانيات اللازمة التي تساعد الطلاب في تدريباتهم، ومساعدتهم في الالتحاق بسوق العمل بشكل سريع.





وأشاد رضا أمين، بمشروعات التخرج التي قدمها طلاب الكلية، على الرغم من الظروف التي مرت بها مصر والعالم بعد انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى انهم يعملون على فترة هذه المشاريع واختيار أفضل نماذج من المشاريع الاعلامية في جميع التخصصات؛ للاشتراك في المسابقات الاقليمية والدولية التي تعقد خلال كل عام.





وأعلن رضا أمين، لـ موقع صدي البلد، عن تشكيل لجنة من جانب إدارة الكلية لمتابعة المهرجانات والمسابقات المختلفة، لمشاركة الاعمال المتميزة التي قامت بها الطلاب في مشاريع التخرج، وتشجيع الطلاب للإبتكار وانشاء مشروعات تخرج متميزة يستطيعون من خلالها حصد جوائز من هذه المسابقات وتحقيق المزيد من النجاحات تساعدهم في الالتحاق بسوق العمل.





واضاف رضا أمين أن طلبة الإعلام جامعة الازهر تفوقوا على بعض من فرق كليات اعلام دولية من 36 دولة حول العالم في بطولة مشاريع ريادة الأعمال وكان يضم مشروع التخرج 7 طلاب من ابناء الأزهر بعد تفوقهم امام طلبة الجامعات المصرية.





وأكد وكيل كلية الإعلام ان فيروس كورونا أنه لن يكون عائقا امام طلبة كلية الاعلام جامعة الازهر من انجاز مشروع تخرج آخر متميز يستطيعوا من خلالها حصد الجوائز الاقليمية والدولية في جميع التخصصات الإعلامية.





من جانبها قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد استاذ الإعلام، ان اختبارات القبول لقسم الاعلام، تعتمد على المهارات الاعلامية لدي الطالب، وميوله للعمل في الإذاعة والتليفزيون، لافتة إلى أن اللجنة التي تشرف على الاختبارات تختلف على مدار ايام الاختبارات؛ لذلك تختلف الأسئلة الموجهة لبعض الطلاب .





واضافت الدكتورة ليلي عبد المجيد استاذ الإعلام بجامعة القاهرة، لـ صدي البلد أن الهدف من اختبارات القبول بقسم الإذاعة والتلفزيون هي التعرف على شخصية الطالب ومدي استعداده وميوله للعمل بالمجال الإعلامي ، مشيرة إلى ان اللجنة تتكون من خبراء في مجال الإعلام وبعض من اساتذة كلية الإعلام من قسم الإذاعة والتلفيزيون.





واشارت إلى ان كلية الإعلام تعمل على تسخير الامكانيات اللازمة بكل التخصصات لمساعدة الطالب في الاستفادة بشكل أكبر من خلال الاستديوهات ومعامل قسم الصحافة حتي يستطيع ان يواكب سوق العمل.





جدير بالذكر أن الدكتورة ليلي عبد المجيد صرحت بأن كلية الإعلام تعتمد على التدريبات العملية بشكل أكبر ومنها التدريب الداخلي الذي يعتمد على المطابع المتواجدة داخل الكلية والاستديوهات والجورنال الاسبوعي ومشروعات التخرج التي تنتجها طلاب الكلية، بالاضافة إلى تخصيص ساعات للتدريس في سوق العمل لكل طالب للتعرف على طبيعته. .