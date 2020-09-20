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اقتصاد

منظمة التجارة والتنمية تعرض تقريرها السنوي الثلاثاء المقبل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
الأونكتاد
الأونكتاد
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محمد يحيي
يطلق مكتب منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، التقرير السنوي لمنظمة التجارة والتنمية "الأونكتاد" للعام 2020، بنظام الفيديو كونفرانس.

يشارك بفعاليات المؤتمر الدكتور محمود الخفيف كبير الاقتصاديين بالأونكتاد، للرد علي استفسارات المشاركين.

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قالت المنظمة في تقرير صادر عنها، اليوم، إنه سيتم التركيز علي حالات الركود التي سببتها جائحة كورونا علي الأسواق العالمية والتي لاتزال مستمرة.

واشار التقرير إلي أن البلدان بحاجة لخطة عالمية للتعافي خصوصا البلاد الأكثر ضعفًا حتي تصبح في وضع أقوى مما كانت عليه قبل جائحة  كوفيد-19.

وحذرت الأمم المتحدة مما اسمته بـ "عقد مفقود" إذا سادت عقلية التقشف كسياسة معتمدة للبلدان. يستخلص التقرير الدروس من الأزمة المالية العالمية السابقة، إذ أن التعافي والإصلاح، على المستويين الوطني والدولي، يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب، فإن إعادة البناء بشكل أفضل تتطلب تجاوز الشعارات لتصبح نموذجًا لمستقبل أكثر مرونة.

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