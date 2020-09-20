منظمة التجارة والتنمية تعرض تقريرها السنوي الثلاثاء المقبل





يشارك بفعاليات المؤتمر الدكتور محمود الخفيف كبير الاقتصاديين بالأونكتاد، للرد علي استفسارات المشاركين.





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قالت المنظمة في تقرير صادر عنها، اليوم، إنه سيتم التركيز علي حالات الركود التي سببتها جائحة كورونا علي الأسواق العالمية والتي لاتزال مستمرة.







وحذرت الأمم المتحدة مما اسمته بـ "عقد مفقود" إذا سادت عقلية التقشف كسياسة معتمدة للبلدان. يستخلص التقرير الدروس من الأزمة المالية العالمية السابقة، إذ أن التعافي والإصلاح، على المستويين الوطني والدولي، يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب، فإن إعادة البناء بشكل أفضل تتطلب تجاوز الشعارات لتصبح نموذجًا لمستقبل أكثر مرونة.





واشار التقرير إلي أن البلدان بحاجة لخطة عالمية للتعافي خصوصا البلاد الأكثر ضعفًا حتي تصبح في وضع أقوى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.