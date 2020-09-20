مواطن يناشد المسئولين لتفعيل بطاقته التموينية

استغاث المواطن جمال زكى من محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تفعيل بطاقة التموين بدل الفاقد التى تم استخراجها.





ويقول فى رسالته : أود المساعدة في تفعيل بطاقة التموين الخاصة بي.. فقد استلمت بدل فاقد للبطاقة شهر يونيو علي أن تعمل من شهر يوليو ، وحتي الآن لم تفعل.

الرقم القومي 25407230108011

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



