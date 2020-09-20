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نائب رئيس مجلس الدولة: إصابتي في حادث العريش الإرهابي لن تمنعني من أداء واجبي.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
أمير يعقوب
أمير يعقوب
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إبراهيم القادري
قال المستشار أمير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة الذي أصيب جراء الحادث الإرهابي بمدينة العريش عام 2015، إنهم كانوا مجموعة من القضاة داخل الفندق أثناء الانفجار.

وأضاف أمير يعقوب، خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناه النهار، أن أحد الإرهابيين في الحادث الهجومي كان خائفا وتظهر عليه علامات الرعب، مؤكدا ان الرصاص المستخدم في هذه العملية كان محرم دوليا .

وأوضح أمير يعقوب، أن اصابته في حادث العريش الإرهابي لن تمنعه من أداء واجبه، لافتا الى انه اصيب بعجز في القدم علي يد الارهابيين،  والحادث أسفر عن 17 شهيد ومصاب.

وأكد أن الإرهابيين المتواجدين في سيناء مجموعة مرتزقة ويتواجدون في سيناء لتنفيذ اجندة معينة وليس هناك مبرر لما يقومون به.
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