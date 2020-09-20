اختيار صديقة العمر.. نصائح لتبني قطة في المنزل

يحرص الكثير على اقتناء القطط في المنزل، ووفقا لما نشره موقع fashion، فإن هناك مواصفات وشروط يجب أن تتوافر لاختيار القطة المناسبة.





من المستحسن أن يكون لديك قطة تتوافق شخصيتها مع شخصيتك وتناسب احتياجاتك.





إذا كنت ترغب في الحصول على قطة مرحة ، فحاول اختيار قطة تستجيب جيدًا لأوامرك ولا تمضي قدمًا وتغفو في الزاوية.





على الرغم من أن القطط هي حيوانات أليفة لطيفة، إلا أنها تتطلب الكثير من التدريب والالتزام بالإضافة إلى الإشراف الدائم للتأكد من أنها تستخدم صندوق الفضلات الخاص بها وليس الأثاث أو إتلاف النباتات من خلال مضغها.. القطط البالغة لها مسار خاص بها وليس عليك تدريبها كثيرًا ما عليك فعله مع قطة صغيرة.





ضع في اعتبارك صحة القط الذي ترغب في تبنيه أو شرائه ومعرفة ما إذا كان قد تم تحييده أو تعقيمه، واسأل موظفي المأوى عن التطعيمات وغيرها من القضايا الصحية للقطط.. ولا تنس أن تطلب سجل التطعيم عند تبني القطة، حتى تتمكن من إظهار ذلك للطبيب البيطري عند فحص القطة في المرة الأولى.





معظم الملاجئ ليس لديها سياسة الإرجاع، لذا تأكد من فحص طبيبك البيطري لقطتك الجديدة بمجرد تبنيها. سيتعين على الطبيب البيطري إجراء تقييم فيما يتعلق بصحة حيوانك الأليف بالإضافة إلى إرشادك بشأن التطعيمات اللاحقة والفحوصات الإضافية.





أخيرًا وليس آخرًا ، يجب أن تعلمي أنك تختار صديقًا طويل الأمد يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى عشرين عامًا أو أكثر في بعض الأحيان.