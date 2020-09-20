محمد نور: على الفنان تجاهل التعليقات المسيئة أو الرد عليها بطريقة جيدة

عبّر محمد نور، عن إستيائه الشديد من ردود الفنانين على الجمهور، وسبهم وقذفهم، مشيرا إلى أن الفنان لابد وان يستوعب فكرة أن السوشيال ميديا مليئة بالشخصيات المختلفة وأن الفنان من الممكن أن يكسب ود الجميع بطريقته وإسلوبه المرن، وإنه لابد وأن يتجاهل التعليقات المسيئة أو يرد عليها بطريقة جيدة.
كما قام نور، بغناء أغنيته الأخيرة "جاني في ملعبي" في لايف "صدى البلد" عبر فيسبوك وإنستجرام، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير جدًا.
تقول كلمات "جاني في ملعبي" : جاني ف ملعبي .. جميل و النبي .. عينيه فضحاه.. و يداري ليه بقى .. قمر ما السما .. لوحة مجسمة
صداع من كتر السمسمة .. كلامه دندنة و رقة و غنا .. بقولكم ايه ده جايلي انا".