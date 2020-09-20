AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد نور: على الفنان تجاهل التعليقات المسيئة أو الرد عليها بطريقة جيدة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:40 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
استضاف موقع "صدى البلد" الفنان محمد نور، لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية "جاني في ملعبي" وللحديث عن تفاصيل أعماله الفنية التي يستعد لها في الفترة المقبلة.

عبّر محمد نور، عن إستيائه الشديد من ردود الفنانين على الجمهور، وسبهم وقذفهم، مشيرا إلى أن الفنان لابد وان يستوعب فكرة أن السوشيال ميديا مليئة بالشخصيات المختلفة وأن الفنان من الممكن أن يكسب ود الجميع بطريقته وإسلوبه المرن، وإنه لابد وأن يتجاهل التعليقات المسيئة أو يرد عليها بطريقة جيدة.

كما قام نور، بغناء أغنيته الأخيرة "جاني في ملعبي" في لايف "صدى البلد" عبر فيسبوك وإنستجرام، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير جدًا.

تقول كلمات "جاني في ملعبي" : جاني ف ملعبي .. جميل و النبي .. عينيه فضحاه.. و يداري ليه بقى .. قمر ما السما .. لوحة مجسمة
صداع من كتر السمسمة .. كلامه دندنة و رقة و غنا .. بقولكم ايه ده جايلي انا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد نور يتألق بصحبة إيمان العاصي.. شاهد

قليل الأصل حتى فى صداقته حقير.. إنجى خطاب تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

جاني في ملعبي لـ محمد نور تكسر حاجز الـ 1.5 مليون مشاهدة

شاهد.. محمد نور يستعرض عضلاته بتمارين رياضية شاقة

محمد نور يغني «جاني في ملعبي» ويكشف كواليسها في ندوة «صدى البلد».. فيديو

أخبار الفن | كواليس أغنية رفقًا لـ أصالة.. الجمهور يطارد بهاء سلطان

ترشيحاتنا

عمر كمال يرد على مهاجميه بعد صورة سيارته الجديدة.. ويجيب عن سؤال "نحط الشهادة فين؟"

مرتضى منصور: من حق تركي اّل الشيخ مساندة الأهلي ‏

3 أخطاء يجب تجنبها للحصول على «قهوة بوش»

اخبار الفن .. رقصة ابنة أحمد حلمى .. القصة الكاملة لحجاب داليا إبراهيم

أحمد الشيخ يرد على أنباء رحيله عن الأهلي

ترتيب الدوري المصري.. صراع كبير على المربع الذهبي والأهلي المتفرج الوحيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سكان العالم يتفاعلون مع عجوز شعر بالوحدة بعد وفاة زوجته| صور

السجن 20 عامًا وغرامة 2 مليون دولار لطبيب استخدم لوحا كهربائيا أثناء مزاولة المهنة .. فيديو

طريقة عمل فطير بالقشطة.. خطوة بخطوة