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رياضة

سعد سمير: لم أكن أعلم أن لقب دوري هذا الموسم الثامن لي مع الأهلي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:26 ص
سعد سمير
سعد سمير
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حسام الحارتي
عبر سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته للتويج بالدوري المصري للمرة الـ 42 في تاريخ القلعة الحمراء. 

وقال سعد سمير في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس2"،: ربنا يجعل أيام الأهلي كلها بطولات ونقدر نفرح جماهير النادي.

وتابع سعد سمير :"لم أكن أعلم أن لقب دوري هذا الموسم هو الثامن لي مع الأهلي ".

وأكد سعد سمير أنه لم يتردد في التجديد للنادي الأهلي، ولم يفكر في أي مور مالية أو فنية على الرغم من إصابته خلال الفترة الماضية.

وتوج النادي الأهلي  بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه، بعد هزيمة أقرب منافسيه الزمالك أمام أسوان أول أمس بهدف دون رد.
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