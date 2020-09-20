التنمية المحلية: أموال التصالح تعود للمواطن مرة أخرى .. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم تخفيض نسب التصالح بمحافظات مثل القليوبية والإسكندرية لـ 50% من أسعار التصالح.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية فضلا عن المرونة في إستيفاء الأوارق ضمن الإجراءات الميسرة للتصالح".





وتابع: "نعمل على الحفاظ على الأراضى الزراعية بل وزيادتها لتوفير محاصيل زراعية تلبي إحتياجات المواطنين".





وكشف مصير المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين، قائلا:" 25% من نسب أسعار التصالح تذهب لمشاريع الإسكان الإجتماعي وتنمية عمرانية مخططة، و39% تذهب لزيادة موارد المحافظات، وهو ما يعني أن الأموال تعود للمواطنين مرة أخري".