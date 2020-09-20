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التنمية المحلية: أموال التصالح تعود للمواطن مرة أخرى .. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:05 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم تخفيض نسب التصالح بمحافظات مثل القليوبية والإسكندرية لـ 50% من أسعار التصالح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية فضلا عن المرونة في إستيفاء الأوارق ضمن الإجراءات الميسرة للتصالح".

وتابع: "نعمل على الحفاظ على الأراضى الزراعية بل وزيادتها لتوفير محاصيل زراعية تلبي إحتياجات المواطنين".

وكشف مصير المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين، قائلا:" 25% من نسب أسعار التصالح تذهب لمشاريع  الإسكان الإجتماعي وتنمية عمرانية مخططة، و39% تذهب لزيادة موارد المحافظات، وهو ما يعني أن الأموال تعود للمواطنين مرة أخري".
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