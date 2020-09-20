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فن

في ذكرى ميلاد مجدي وهبة.. بدأ بـ مقعد بجوار الشيطان وتمنى تجسيد عمل فني للأمهات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

يحل اليوم 20 سبتمبر ذكري ميلاد الفنان الراحل مجدي وهبة، الذي تميز بادوار الشر في السينما المصرية.


ولد مجدي عام 1944 في محافظه "بني سويف" وتخرج في كلية "الاداب" قسم علم نفس، كانت بداية مشواره الفني في عام 1970 عندما شارك في فيلم بعنوان "مقعد بجوار الشيطان".


تزوج مجدي وهبه مره واحده ورُزق بـ بنت اسمها "منال" وفي لقاء تلفزيوني نادر له تحدث كثيرا عن والدته، وقال : " انا بحب امي جدا عشان هي تعبت معانا انا واخواتي ورفضت الجواز بعد وفاة والدي وانا عندي 40 يوم، وأتمني ان أشارك في عمل فني أوضح فيه عظمة و عطاء الام.. الحب الحقيقي هو حب الام".


توفي مجدي وهبة في 4 فبراير عام 1990 بازمة قلبيه.


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