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فن

كريم أبو زيد: سأركز في الغناء الفترة القادمة.. والسوق اختلف

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة - آيه عاطف

قال الفنان كريم أبو زيد خلال ندوته بموقع صدى البلد، ان سوق الغناء اختلف في الفترة الحالية، وأتجه إلى السوشيال ميديا، لافتا إلى أن السوق حاليا أصبح مفتوحا، ومن الممكن أن يحصل المطرب على أموال من يوتيوب وغيره.


وأكد أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن التلفزيون سينتهى قريبا، مضيفا أنه سيركز في الفترة القادمة على الغناء، ويقدم لجمهوره مايحبه.


وحل كريم أبو زيد، ضيفا على موقع "صدى البلد" الإخباري وتحدث  عن كواليس ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فكك من الناس"، وعودته للغناء بعد غياب 10 سنوات.


كما كشف عن أسباب ابتعاده عن الغناء، ورأيه في أغاني المهرجانات.


وتحدث عن رأيه فى صناعة الراب حاليا ومن أفضل المغنين الذين يستمع إليهم، كما قال أن التمثيل أخذه قليلا عن الغناء، وكان يتعمد هذا، وكشف عن اسبابه التى دفعته لفعل هذا.


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