AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: الصلاة في الأرض المغتصبة باطلة عند الإمام أحمد.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:23 ص
د علي جمعة
د علي جمعة
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تعليقا على نشر الشائعات من الجماعات الإرهابية لهدف الفتنة والهدم، وحكم من ينشر ويصدق هذه الشائعات، إن هؤلاء ينشرون الشائعات عن هدم المساجد بصورة غير حقيقية، لافتا إلى أن الصلاة في المسجد المبني على الأرض المغتصبة باطلة عند الإمام أحمد.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن النبي قال في الحديث الشريف "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع" في إشارة إلى ضرورة التوثيق من الألفاظ التي يتلفظ بها، مشيرا إلى أن المؤمن قد يزني ولكن لا يكذب أبدا لأن هذه الرذيلة لا توافق الإيمان

وذكر أن النبي حذر من فئة من الناس زعموا أنهم يكذبون من أجل رسول الله، وليس على رسول الله، فقال في الحديث "من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار".

وأشار إلى سبب عظم ذنب الكذب، هو أن الكاذب يفتري على الله عزوجل، فيقول بغر الواقع مع العلم أن الله قد كتب ما حدث فيأتي العبد ويغير ما قدره الله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.. كيف أثرت هذه الصفات في مسيرة النبي الدعوية

حكم من يكثر الكذب في كلامه رغم أنه يصلي ويقرأ القرآن

رمضان البيه يكتب: وذكر إن نفعت الذكرى‎

المتسابق الثاني| علي جمعة يكشف عن معنى جديد لكلمة الصلاة.. شاهد

علي جمعة: أمتلك قطعة قماش لـ كسوة الكعبة وسجادة من الروضة الشريفة.. كل مسلم قادر على نيل أجر الهجرة.. ويكشف عن معنى جديد لكلمة الصلاة

هل قول خير البر عاجله يتناقض مع مقولة العجلة من الشيطان.. علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2020

يستخدم السحر .. مرتضى منصور يفتح النار على أحمد كشري ولاعب أسوان

علاج تعب المعدة بدون أدوية

10 % لكل طرف .. مقترح بإلزام صاحبى العقار والشقة بدفع رسوم التصالح

نقابة البيطريين: تطبيق اللائحة التأديبية في واقعة دجاجة مرسى علم .. فيديو

مرتضى منصور: من حق تركي اّل الشيخ مساندة الأهلي ‏

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سكان العالم يتفاعلون مع عجوز شعر بالوحدة بعد وفاة زوجته| صور

السجن 20 عامًا وغرامة 2 مليون دولار لطبيب استخدم لوحا كهربائيا أثناء مزاولة المهنة .. فيديو

طريقة عمل فطير بالقشطة.. خطوة بخطوة