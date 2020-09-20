علي جمعة: الصلاة في الأرض المغتصبة باطلة عند الإمام أحمد.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تعليقا على نشر الشائعات من الجماعات الإرهابية لهدف الفتنة والهدم، وحكم من ينشر ويصدق هذه الشائعات، إن هؤلاء ينشرون الشائعات عن هدم المساجد بصورة غير حقيقية، لافتا إلى أن الصلاة في المسجد المبني على الأرض المغتصبة باطلة عند الإمام أحمد.





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن النبي قال في الحديث الشريف "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع" في إشارة إلى ضرورة التوثيق من الألفاظ التي يتلفظ بها، مشيرا إلى أن المؤمن قد يزني ولكن لا يكذب أبدا لأن هذه الرذيلة لا توافق الإيمان





وذكر أن النبي حذر من فئة من الناس زعموا أنهم يكذبون من أجل رسول الله، وليس على رسول الله، فقال في الحديث "من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار".



