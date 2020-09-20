علي جمعة: الله رد إلينا مصر.. ونعيش الآن في الزمن الجميل.. فيديو

حذر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من محاولات الجماعات الإرهابية تشويه النهضة التي تشهدها مصر .





وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي" إن الله رد إلينا مصر وكل العالم يشهد الآن أننا نقلنا نقلات نوعية في كل المجالات منها أنه منذ عشرات السنين لم يكن الوضع هكذا.





وأشار إلى أننا نعود بمصر الآن إلى زمن القيم والجمال والزمن الجميل، قائلا: "احنا دلوقتي عايشين في الزمن الجميل، ونريد أن نستمر في هذا التطوير بصفة دائمة".



