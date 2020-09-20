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ديني

علي جمعة: الله رد إلينا مصر.. ونعيش الآن في الزمن الجميل.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:07 ص
علي جمعة: الله رد
علي جمعة: الله رد إلينا مصر ويؤكد "نعيش الآن في الزمن الجميل
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محمد شحتة
حذر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من محاولات الجماعات الإرهابية تشويه النهضة التي تشهدها مصر.

وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي" إن الله رد إلينا مصر وكل العالم يشهد الآن أننا نقلنا نقلات نوعية في كل المجالات منها أنه منذ عشرات السنين لم يكن الوضع هكذا.

وأشار إلى أننا نعود بمصر الآن إلى زمن القيم والجمال والزمن الجميل، قائلا: "احنا دلوقتي عايشين في الزمن الجميل، ونريد أن نستمر في هذا التطوير بصفة دائمة".

وذكر أن دار الإفتاء إحدى مؤسسات الدولة البالغ عددها 3000 مؤسسة، قائلا: "كنا نجلس مع أتباع الجماعات الإرهابية واكتشفنا أنهم في عداء دائم مع الدولة ويحاولون إفشال الدولة بشكل مستمر".
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