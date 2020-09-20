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أخبار العالم

تعافي 11.6 ألف عسكري بالجيش الروسي من كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:08 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 11 ألفا و600 عسكري من عناصر الجيش الروسي، تعافوا من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، السبت، أن 53 عسكريا تعافوا خلال اليوم الماضي، بعد خضوعهم للعلاج؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من المرض إلى 11 ألفا و 659 شخصا.

وأضافت أن العدد الإجمالي للذين تعافوا من المدنيين العاملين في الدفاع الروسية ارتفع إلى 11437 حالة.

جدير بالكر أن العدد الإجمالي للعسكريين والمدنيين من العاملين في الوزارة، الذين يخضعون للعلاج في 16 مركزا طبيا تابعة لوزارة الدفاع الروسية بلغ 782 شخصا.
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