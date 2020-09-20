تعافي 11.6 ألف عسكري بالجيش الروسي من كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 11 ألفا و600 عسكري من عناصر الجيش الروسي، تعافوا من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19).





وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، السبت، أن 53 عسكريا تعافوا خلال اليوم الماضي، بعد خضوعهم للعلاج؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من المرض إلى 11 ألفا و 659 شخصا.





وأضافت أن العدد الإجمالي للذين تعافوا من المدنيين العاملين في الدفاع الروسية ارتفع إلى 11437 حالة.



