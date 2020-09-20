أخبار الفن.. عمر كمال يوجه رسالة لمهاجميه وينصح الشباب .. محمد نور يكشف كواليس اختيار أغاني ألبومه الجديد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:





عمر كمال يرد على مهاجميه بعد صورة سيارته الجديدة.. ويجيب عن سؤال "نحط الشهادة فين؟"

رد المغني الشاب عمر كمال على المهاجمين له على مواقع التواصل الإجتماعي، والذين دائما يستكثرون عليه نجاحاته، وخاصة بعد شراء سيارة جديدة.





محمد نور: بدأت اختيار أغاني الألبوم الجديد.. فيديو



استضاف موقع "صدى البلد" الفنان محمد نور، لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية "جاني في ملعبي" وللحديث عن تفاصيل أعماله الفنية التي يستعد لها في الفترة المقبلة.







دينا فواد للرئيس السيسي: لست وحدك نحن على الحق المبين

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



كريم أبو زيد: سأركز في الغناء الفترة القادمة.. والسوق اختلف

قال الفنان كريم أبو زيد خلال ندوته بموقع صدى البلد، ان سوق الغناء اختلف في الفترة الحالية، وأتجه إلى السوشيال ميديا، لافتا إلى أن السوق حاليا أصبح مفتوحا، ومن الممكن أن يحصل المطرب على أموال من يوتيوب وغيره.



شاهد.. أحمد زاهر بكواليس فيلم زنزانة 7

نشر أحمد زاهر عددا من الصور له عبر حسابه على فيسبوك من كواليس تصوير فيلم زنزانة 7 الذي يعرض حاليا في السينما.