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فن

أخبار السوشيال ميديا .. دينا فؤاد تدعم الرئيس السيسي... سعادة كهربا بأول دوري في تاريخه.. وشيكو في كواليس اللعبة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
ويظهر في الصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي




ويظهر كهربا في الصورة مرتديا طاقم النادي الاهلي ويجلس علي كرسي.




وظهر في الصورة  الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا منه ودعما نظيرا المشروعات والنجاحات التي قام بها الرئيس




وظهر شيكو في الصورة من كواليس مسلسل اللعبة برفقة محمد اوتاكا.




شارك النادي الأهلي جمهوره بمجموعة صور خاصة لاحتفال اللاعبين بالفوز بالدوري عبر الحساب الرسمي للنادي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
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