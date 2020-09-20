لأصحاب الدايت .. وصفة الخضار بزيت الزيتون

وصفة الخضار اللبنانية المحشية بزيت الزيتون: يمكنك حشو أي نوع تفضله من الخضروات مثل: فلفل أخضر ، كوسة ، باذنجان ، طماطم ، بصل.
تحتوي هذه الوصفة على الأرز وعصير الليمون والطماطم والبقدونس وزيت الزيتون، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
سعرات حراريه: 5480
الكمية: 1 كيلو جرام
الوقت: 45 دقيقة
مكونات:
1 ½ كوب أرز
1 كوب عصير ليمون
1 كوب مكعبات طماطم
1 كوب بقدونس مفروم
ملح ، فلفل ، قرفة ، كمون حسب الرغبة
نصف كوب زيت زيتون
يمكنك حشو هذه الأنواع من الخضار مثل:
6 حبات فلفل أخضر
6 كوسة
6 باذنجان
6 طماطم
6 بصل
طريقة:
- بالنسبة للخضروات المحشوة ، تحتاج إلى تقطيع الخضار ؛ إزالة البذور والأغشية ، ثم نقع الخضار بالماء ونضع بعض الملح في الماء.
- اشطف الخضار بالماء البارد.
- اغسلي الأرز ، ثم انقعيه بالماء الفاتر لمدة نصف ساعة ، وصفي الأرز ، يمكنك الآن خلط الأرز مع البقدونس ، والطماطم ، وزيت الزيتون ، وكذلك البهارات.
- يضاف نصف كمية عصير الليمون.
- نضع القليل من الحشوة في كل خضار ولا تحشو الخضار.
- ضعي الخضار المحشي في إناء المرق ، أضيفي الماء وبقية عصير الليمون.
- ابدأي بطهي الخضار المحشية واستخدميها على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة ، ثم قدميها.