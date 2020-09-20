لأصحاب الدايت .. وصفة الخضار بزيت الزيتون

وصفة الخضار اللبنانية المحشية بزيت الزيتون: يمكنك حشو أي نوع تفضله من الخضروات مثل: فلفل أخضر ، كوسة ، باذنجان ، طماطم ، بصل.





تحتوي هذه الوصفة على الأرز وعصير الليمون والطماطم والبقدونس وزيت الزيتون، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

سعرات حراريه: 5480

الكمية: 1 كيلو جرام

الوقت: 45 دقيقة

مكونات:

1 ½ كوب أرز

1 كوب عصير ليمون

1 كوب مكعبات طماطم

1 كوب بقدونس مفروم

ملح ، فلفل ، قرفة ، كمون حسب الرغبة

نصف كوب زيت زيتون

يمكنك حشو هذه الأنواع من الخضار مثل:

6 حبات فلفل أخضر

6 كوسة

6 باذنجان

6 طماطم

6 بصل

طريقة:

- بالنسبة للخضروات المحشوة ، تحتاج إلى تقطيع الخضار ؛ إزالة البذور والأغشية ، ثم نقع الخضار بالماء ونضع بعض الملح في الماء.

- اشطف الخضار بالماء البارد.

- اغسلي الأرز ، ثم انقعيه بالماء الفاتر لمدة نصف ساعة ، وصفي الأرز ، يمكنك الآن خلط الأرز مع البقدونس ، والطماطم ، وزيت الزيتون ، وكذلك البهارات.

- يضاف نصف كمية عصير الليمون.

- نضع القليل من الحشوة في كل خضار ولا تحشو الخضار.

- ضعي الخضار المحشي في إناء المرق ، أضيفي الماء وبقية عصير الليمون.

- ابدأي بطهي الخضار المحشية واستخدميها على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة ، ثم قدميها.