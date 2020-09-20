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أخبار البلد

أهم الأخبار.. علي جمعة: الله رد إلينا مصر.. الهيئة العامة للاستعلامات: لا وجود قانونيا لجريدة الأخبار اللبنانية في مصر.. وأمريكا تعلن عودة العقوبات الأممية على إيران

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:03 ص
علي جمعة
علي جمعة
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها على النحو التالي:

حذر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من محاولات الجماعات الإرهابية تشويه النهضة التي تشهدها مصر.

احتفل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي بتتويج القلعة الحمراء ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم .

وقال مؤمن زكريا في تصريحات هاتفية لفضائية " الأهلي "، :" أبارك للنادي الأهلي على الفوز بالدوري وأتمني الدعاء لي ".

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام إحدى السيدات باستدراج طفلة لمدخل أحد العقارات وسرقة قرطها الذهبى.

صرح محمد إمام، مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تعليقا على ما تم تداوله مؤخرا منشورا بجريدة الأخبار اللبنانية وتم فيه التطاول على نقابة الصحفيين المصريين وأعضاءها وعموم المثقفين المصريين وسبهم جميعا، بأن الجريدة المذكورة لا يوجد لها اعتماد في مصر لدى هيئة الاستعلامات، جهة الاعتماد الوحيدة في مصر للمكاتب والمراسلين الأجانب، وبالتالي ليس لها مكتب أو مراسلين معتمدين قانونيا في البلاد.

استضاف موقع "صدى البلد" الفنان محمد نور، لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية "جاني في ملعبي" وللحديث عن تفاصيل أعماله الفنية التي يستعد لها في الفترة المقبلة.

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد دخول العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

عرضت قناة الغد، تقريرا عن بيع هيكل عظمي لديناصور كامل في مزاد علني حيث عرضت دار مزادات كريستيز هيكلا عظميا للديناصور "ستان" بسعر ما بين 6 إلى 8 ملايين دولار.
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