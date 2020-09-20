أخبار العلوم والتكنولوجيا .. حافظ على رسائل واتساب بطريقتين .. وطرح هاتف +Moto E7 قريبا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
بعد صدور أمرا تنفيذيا من الحكومة الأمريكية، بحظر تطبيقها قامت شركة التكنولوجيا الصينية تينسنت Tencent، بتغيير اسم تطبيق التعاون المكتبي WeChat Work، إلى WeCom، مما يجعله بديلا محتملا لتطبيق المراسلة وي شات قبل تنفيذ الحظر بشكل كامل غدا الأحد 20 سبتمبر.
أشارت بعض التسريبات في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن شركة سامسونج Samsung ، تخطط لإطلاق سلسلة هواتف جديدة تركز على الكاميرا في الهند، تحت عنوان Galaxy F.
أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق متجر إلكتروني في ٢٣ سبتمبر الجاري، لتسويق منتجاتها في الهند وتقديم المنتجات والدعم بطريقة مباشرة ولأول مرة في البلد.
تضيف منصات التراسل المختلفة ميزة للاحتفاظ بنسخة احتياطية للرسائل، سواء على جوجل دريف Google Drive أو OneDrive، ويتيح لك تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp أيضا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من دردشاتك على المنصة على منصات التخزين السحابية أو نسخة محلية على بطاقة SD الخاصة بجهازك.
كشفت شركة موتورولا Motorola، النقاب عن هاتف Moto E7 Plus، في البرازيل خلال الأسبوع الماضي، واليوم، أوضحت الشركة الأمريكية أن هاتف Moto E7 Plus، سينطلق قريبا في الهند وأوروبا.
تشتهر فئة الـ Note فى هواتف العملاق الكورى الجنوبى سامسونج بسبب أدائها القوي و تصميمها المميز، لذلك يهتم عشاق أندرويد بشراء أحدث هواتف تلك الفئة، إلا أن عيبها الوحيد سعرها المرتفع.
طرحت شركة آبل الأمريكية منذ أيام قليلة لأصحاب هواتف آيفون، أحدث أنظمة تشغيلها و هو IOS 14، الذى جاء بمفاجآت الجملة، من أجل توفير أفضل تجرية إستخدام ممكنة، وعلى رأس هذه الميزات، ميزة سكرين شوت، والتى تفيد بكثرة فى متابعة العمل أو أثناء التسوق، و حتى فى التصفح العام، فهي شبه أساسية للتواصل بين الأهل و الأصدقاء.