أخبار العلوم والتكنولوجيا .. حافظ على رسائل واتساب بطريقتين .. وطرح هاتف +Moto E7 قريبا

تضيف منصات التراسل المختلفة ميزة للاحتفاظ بنسخة احتياطية للرسائل، سواء على جوجل دريفأو OneDrive، ويتيح لك تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp أيضا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من دردشاتك على المنصة على منصات التخزين السحابية أو نسخة محلية على بطاقة SD الخاصة بجهازك.

Moto E7 Plus كشفت شركة موتورولا Motorola ، النقاب عن هاتف، في البرازيل خلال الأسبوع الماضي، واليوم، أوضحت الشركة الأمريكية أن هاتف Moto E7 Plus، سينطلق قريبا في الهند وأوروبا.









تشتهر فئة الـ Note فى هواتف العملاق الكورى الجنوبى سامسونج بسبب أدائها القوي و تصميمها المميز، لذلك يهتم عشاق أندرويد بشراء أحدث هواتف تلك الفئة، إلا أن عيبها الوحيد سعرها المرتفع.









