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لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. إطلاق مبادرتي أهلا مدارس وكلنا واحد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:19 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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فرح علاء الخولي
قال الإعلامي محمد جاد، إن بداية العام الدراسي الجديد تمثل عبئا على أولياء الأمور من مصاريف مدرسية وزي مدرسي، وأدوات وكتب وغيرها من الأمور، مضيفا: "المدارس تحتاج ميزانية لوحدها".

وتابع الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تحاول أن تخفف العبء على المواطنين ولذلك قامت بإطلاق مبادرة "أهلا مدارس"، وهذا لتقديم كل مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بإشراف ورقابة كاملة من قبل وزارة التموين، وتصل نسبة التخفيضات بها إلى 20%.

وأوضح محمد جاد، أن هناك مبادرة أخرى أطلقتها وزارة الداخلية تحت اسم "كلنا واحد"، وهي في كل محافظات الجمهورية وأيضًا توفر كل المستلزمات المدرسية، وتصل نسبة التخفيضات فيها إلى 30% وأكثر.

وأشار إلى أن هناك دورا آخر لوزارة الشباب والرياضة وأطلقت مبادرة "كلنا نعلم بعض"، وهذا في إطار آخر لتعاون الشباب ونقل المعلومات لبعضهم البعض بطرق مختلفة وبسيطة.
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