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أخبار البلد

اليوم.. صرف بدل التدريب للصحفيين

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ نقابة الصحفيين اليوم، الأحد، فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للعاملين بالصحف المحلية والخاصة.


وصرح حسين الزناتى، أمين صندوق نقابة الصحفيين، بأن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين، اليوم، الأحد ٢٠ سبتمبر،   بماكينات الصرف للبنك الأهلي.

 

وأضاف الزناتى أن الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين، عليهم التوجه إلى النقابة لصرف البدل.


وأوضح أنه سيتم تحويل شيكات أقساط القروض للحاصلين عليها من المصرف المتحد وبنك ناصر فى نفس اليوم، حيث يحصل المستفيدون من قرار البنك المركزي بتأجيل الأقساط على قيمة القسط من المصرف المتحد فى نفس اليوم، بينما يتم صرف الأقساط من بنك ناصر بعدها بيومين، لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة داخل البنك.

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