مايغلاش عليك.. منافذ الإنتاج الحربي تواصل طرح عروض وتخفيضات جديدة على الأجهزة المنزلية.. وطفرة صناعية في سخان المصانع والفرن الشعبي والثلاجات والمراوح

منتجات الإنتاج الحربي بين الماضى والحاضر

طفرة صناعية فى سخان المصانع والفرن الشعبى والثلاجة الكليفينيتور ومروحة الماريلا

المطهرات والكمامات أحدث خطوط الإنتاج

18 منفذا ومعرض بيع للإنتاج الحربي بالمحافظات المختلفة

خدمات ما بعد البيع والكول سنتر 19827









شهد قطاع الإنتاج الحربي تطورا ملحوظا فى السنوات الأخيرة فى مجال صناعة المنتجات المدنية التى تخدم الأسرة وتدعم المنتج المحلى فى الأسواق وتنافس مثيلاتها من المنتجات المستوردة، وتقدم تخفيضات بشكل مستمر فى المناسبات والأعياد الرسمية، كما تشارك فى المبادرات المختلفة والتى كان آخرها المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك"، التى أطلقت فى 26 يوليو 2020، حيث تشارك الوزارة بعرض نسب تخفيض على منتجات الأسرة لديها من أدوات المائدة والمطبخ الاستانلس ستيل، والأجهزة الكهربائية كالتليفزيونات والتكييفات والمراوح والمواد الكيميائية كالبويات والمطهرات ولمبات الليد وموفرات المياه والنجيل الصناعى والمحركات، وغيرها من المنتجات.









وبالنظر داخل منافذ الإنتاج الحربي تجد العديد من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية المختلفة والمواد الكيميائية والمطهرات التى تهم كل بيت مصرى، ونتذكر معارض الإنتاج الحربي فى عهدها السابق مع بداية أول منتج مدنى "سخان المصانع الحربية" الذى تم تصنيعه عام 1965 والذى كان مصمما بتكنولجيا ألمانية، ومر بمراحل تطوير متعدد لمعالجة ضغط المياه وإدخال الإشعال الذاتى لزيادة الأمان وتم تقليل حجمه وتطويره لإضافة شكل جمالى وصولًا لأحدث شكل للسخان "السخان الديجيتال" 10 لترات و8 لترات، والذى صمم ليوفر الهدر بالمياه والذى يقوم بتسخين المياه بشكل فورى.









ثم ننتقل لنرى البوتاجازات الأستانلس المطورة الـ 5 و4 شعلة والمزودة بإشعال ذاتى ومروحة داخلية وفرن وشواية وحافظة طعام مصنعة من الإستانلس (0.8) المعالج للصدأ وغطاء زجاح حرارى، ونرى التطور الملحوظ فى التصنيع بعد أن شاهدنا بوتاجاز المصانع فى بيوت الآباء والأجداد مصنع من الصاج المطلى بالمينا، وعرف آنذاك بالبوتاجاز الشعبى 2 ونصف شعلة و3 شعلة، والذي بدأ الإنتاج الحربي بتصنيعه عام 1964 ولا يزال يباع حتى الآن بمنافذ البيع لتغطية جميع فئات العملاء.









وأثناء تواجدك بالمنفذ تجد أشكالا مختلفة من الثلاجات بدايةً من الثلاجة 12 قدما إلى الثلاجة 18 قدما، وتتذكر الثلاجة "الكلفينيتور" أول ثلاجة تم تصميمها فى الإنتاج الحربي فى السبعينيات وحققت نجاحًا مع المستهلك المصرى، لتعود بالنظر لتجد ثلاجات مصممة بأحدث الطرازات من حيث الشكل الخارجى الاستانلس ستيل المعالج للصدأ الذى يتحمل عوامل الرطوبة ويسهل تنظيفه ونرى الجودة فى التصنيع والتنوع فى الأحجام من "320، 410، 500" لتر والديب فريزر 5 و7 درج والمينى بار، وقد صممت جميعها لتكون صديقة للبيئة وموفرة للكهرباء.









جدير بالذكر أنه تم إنشاء خط تصنيع الثلاجات عام 2013 ويتم العمل بشكل دورى على تطويره للخروج بمنتج منافس للشركات العالمية من حيث الشكل والجودة فى التصنيع وملاءمته لجميع متطلبات العميل، وتم إدخال نماذج متطورة فتجد الثلاجة 2 و3 باب المزودة بشاشة ديجيتال لتلبية متطلبات جميع العملاء.







ولا يفوتنا النظر إلى الغسالات التى كانت بدايتها فى السبعينيات فتجد الغسالة العادية التى عرفناها جميعًا فى الأفلام، فمن منا لا يتذكر مشهد الغسالة فى فيلم "الشقة من حق الزوجة"، والتى شهدت مراحل تطور كبيره فى التصنيع إلى أن تم تصنيع الغسالة الأوتوماتيك المزودة بالمجفف، حيث تم تحديث إمكانياتها وإدخال خواص تكنولوجية مستحدثة تضاهى التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال، وتم تصنيع الغسالة "الأوفر أوتوماتيك" والتى تتميز بمميزات الغسالة الأوتوماتيك مع إمكانية استخدام المساحيق العادية، وتلاحظ التطور فى الشكل الذى يعكس إمكانية منظومة صناعية متطورة.









ولا يخلو منفذ الإنتاج الحربي من أى جهاز تحتاجه فتجد الشاشات التليفزيونية التى بدأ إنتاجها بمصانع الإنتاج الحربي منذ الستينات بإنتاج التليفزيون العادى الأبيض وتطور لإنتاج التليفزيون العادى الملون ثم إنتاج التليفزيون LCD بجميع المقاسات وصولًا لإنتاج التليفزيون FHD-LED بجميع المقاسات والتكنولوجيا المختلفة التى يبحث عنها العميل.









وشهد تطور إنتاج المراوح منذ السبعينيات تطورًا كبيرًا حينما كانت تنتج المصانع مروحة "الماريلا" ثم تم تطويرها لإنتاج تشكيلة متنوعة من المراوح (الاستاند – السقف – الصندوقية – حائط ) بسرعات مختلفة بريموت أو بدون ريموت وبألوان وأشكال تناسب كل بيت أو مكتب.









وبالطبع تجد "ست البيت" الركن الخاص بها من المعروضات من أدوات المائدة والمطبخ الألومنيوم والاستانلس ستيل، وكانت الوزارة بدأت فى هذا المجال عام 1995 بإنتاج الأواني المنزلية المتميزة المصنوعة من الألومنيوم، والتى تميزت عن غيرها بالأسواق، حيث تُصنع هذه الأدوات من الألومنيوم النقي الخالي من الرصاص بنسبة 99.7% وطبقا للمواصفات القياسية المصرية، وتقدم مجموعة رائعة ومتنوعة من الأواني المنزلية مختلفة المقاسات والاشكال عالية الجودة، كما تجد رقائق الألومنيوم (الفويل) بجميع أنواعه للاستخدام الصناعي والمنزلي والرقائق متعددة الطبقات الخاصة بعمليات تغليف وتعبئة المنتجات الغذائية والدوائية.







وعن التطوير الذى شهده التصنيع فى هذا المجال يحدثنا أحد العارضين قائلًا: "التطور بدأ من عام 1982 ليشمل الأدوات والأواني المنزلية وأوعية الطهي من الأستانليس ستيل الصلب الذى لا يصدأ (L304 ) وجميع أنواع الأدوات للمنازل والفنادق والتى تمتاز بجمال الشكل وتعدد الموديلات والطرازات المختلفة لتناسب كل الأسر من "أطقم الشاي والخشاف - أطقم الصواني والأطباق - صواني الشاي وصواني الطعام - أوعية الطهي والكسرولات والمقالي بغطاء وأيضا بدون غطاء - أوعية الطهي العادية وهي متاحة بـ 5 مقاسات بارتفاعات مختلفة- أوعية الطهي بالضغط وهي توفر الوقت والجهد وتحافظ علي القيمة الغذائية للطعام ولها قاعدة داخلية من الصلب الذي لا يصدأ ومنها سعات مختلفة تناسب جميع الأغراض ويوجد منها أنواع مزودة بالديكور لتناسب مختلف الأذواق".





وأضاف العارض، الذى يمتلك الكثير من المعلومات عن هذه المنتجات: "تجد "ست البيت" مجموعة متميزة من أدوات المائدة بالكامل متاحة بالكثير من الموديلات والطرازات المختلفة وسكاكين المطبخ بجميع المقاسات وبأقطار مختلفة لجميع الاستخدامات، وهي مصنوعة من خامات الصلب الذي لا يصدأ ومكتسب الصلادة طبقا للمواصفات العالمية ويتم تصنيع أيدي السكاكين من الخشب الزان المعالج".











وأدخلت وزارة الإنتاج الحربي العديد من المنتجات الحديثة، وكان أبرزها التكييف الذى تم إنتاجه عام 2010 سبيليت البارد /الساخن والبارد بقدرات (4،3،2.25،1.5) حصان، كما تنتج أجهزة التكييف الشباك 1.5 حصان لتلبى جميع الأذواق، ويتميز التكييف بجودة البرودة التى تشعر بها أثناء تواجدك بالمنفذ كما أنه صديق للبيئة وموفر للكهرباء.









ولأن الإنتاج الحربي يستغل فائض قدراته الإنتاجية ويطور قدراته التصنيعية ويشارك ويساهم فى جميع الأزمات فينتج منتجات ذات بعد قومى والتى كان أهمها اللمبات الليد عام 2009 للمساهمة فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة ٧٠%، وتوفر جميع احتياجات المنازل والمكاتب والشوارع والحدائق وموفرات المياه الذكية عام 2018 للمساهمة فى ترشيد استخدام المياه والتى تناسب جميع أنواع خلاطات الحنفيات فى جميع البيوت وتعمل على توفير المياه بنسبة 75%، كما يستخدم فى الشركات والمصانع والمؤسسات المختلفة ومتوفر منها مقاسات مختلفة "3 لترات / دقيقة، 6 لترات / دقيقة، 8 لترات / دقيقة"، كما يوجد منه أنواع أخرى مثل موفر لحنفيات المياه "3 لترات / دقيقة، موفر للشطاف 6 لترات / دقيقة، موفر للدش 9 لترات / دقيقة" كما أنه سهل الفك والتركيب.









وفى عام 2018، ساهمت الوزارة فى إنتاج المنظفات لإدخال منتجات مدنية جديدة مثل الصابون السائل للأواني والصابون السائل للأيدي لتناسب وتغطى باقى متطلبات الأسرة المصرية وفى عام 2020 خلال أزمة كورونا تم تطوير الخط لإنتاج الكحول الإيثيلى والمطهرات للأيدى والأسطح والأرضيات، كما تم البدء فى تصنيع الكمامات الطبية بأنواعها (القطنية - N95 – الجراحية)، وتجدها متوفرة بأسعار زهيده مقارنة بأسعار السوق.





وعن أسعار منتجات الإنتاج الحربي تحدثنا إلى أحد العملاء بالمعرض والذى أوضح أن أسعار منتجات وزارة الإنتاج الحربي تأتى فى متناول المواطن العادى ومنافسة لأسعار السوق بل تتفوق علي المنتجات المثيلة من حيث الجودة والسعر المنافس، وأضاف أن كل بيت سيجد ما يحتاجه ويلائمه وبالأسعار التى تناسبه نظرا لتنوع الأسعار ووفقًا للإمكانيات التكنولوجية للمنتج التى تميزه عن غيره، فالبوتاجازات تتراوح أسعارها من 600 إلى 2800 جنيه، والتكييفات تتراوح من 6 إلى 10 آلاف جنيه، والثلاجات تبدأ من 3000 إلى 21 ألف جنيه للثلاجة "فرنش دور" كل حسب احتياجاته، وتتراوح أسعار السخانات من 1600 إلى 2200 جنيه، وتجد الشاشات من 2750 إلى 8950 جنيها، والمراوح بداية من 560 إلى 715 جنيها، هذا وتتنوع أسعار أدوات المائدة والمطبخ الألومنيوم والأستانلس ستيل ويجد العميل ما يحتاجه من البيع بالقطعة والذى يبدأ من 20 إلى 350 جنيه أو الأطقم والتى تتراوح أسعارها من 1200 إلى 1800 جنيه وتجد موفرات المياه بسعر 45 جنيها والكمامات تبدأ من 3 جنيهات ونصف للجراحية إلى 20 جنيها للكمامة N95، وتتراوح أسعار المطهرات من 13 جنيها لزجاجة الكحول 125 مل إلى 460 جنيها للجركن 40 لتر كحول.









وعن منافذ بيع الإنتاج الحربي، أوضح لنا مدير المنفذ أنه يمكن لأى عميل أن يجد جميع منتجات الإنتاج الحربي من خلال 18 منفذا ومعرض بيع منتشرا بمختلف محافظات الجمهورية، والتى وضعت وزارة الإنتاج الحربي خطة لتطويرها حتى تعرض هذه المنتجات بشكل جاذب للجمهور، وتنتشر منافذ البيع بمحافظة القاهرة في مناطق "روكسي وحلوان والتحرير ورمسيس وجسر السويس والهايكستب وشبرا المظلات والزاوية الحمراء"، ومحافظة الإسكندرية فى مناطق "لوران والحرية ومصطفى كامل"، ومحافظة الجيزة بشارع "الهرم"، ويوجد بمحافظة الشرقية معرض "العاشر من رمضان" ومعرض "طنطا" بالغربية ومعرض "دمنهور" بالبحيرة ، ومعرض "رأس البر" بمحافظة دمياط ومعرض "بنها" بمحافظة القليوبية، هذا وتسعى الوزارة على نشر عدد من المعارض بمحافظات الوجه القبلى، والوزارة تعمل على التوسع فى فتح عدد أكبر من المنافذ على مستوى الجمهورية.







