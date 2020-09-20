أستاذ تخطيط عمراني: مدن الجيل الرابع متميزة في التخطيط بتوفير جميع الخدمات والمرافق.. فيديو

قال الدكتور أحمد صلاح، أستاذ التخطيط العمراني، إن فلسفة المدن الجديدة من أواخر السبعينات تستهدف القضاء على العشوائيات.





وأضاف أحمد صلاح، خلال مكالمته الهاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، إن المدن الجديدة نجحت في استيعاب الزيادة السكانية، ولكن تأخر الدولة في تنفيذ البرامج الخدمية في السنوات الماضية، جعل الناس يتجهون إلى البناء العشوائي.





وأشار"صلاح"، إلي أنه منذ سنة عام 2014 ظهرت نهضة في المدن الجديدة، تحت رعاية القيادة السياسية الحالية، مؤكدا أن الجميع يراه في حياته العملية، من خدمات وبنية أساسية، مما شجع المواطنين مرة أخرى على التوجه إلي المدن الجديدة.





وأكد"أستاذ التخطيط العمراني"، أنه وفقا للدراسات الإجتماعية، فإن الإرتباط الإجتماعي مازال موجودا، وخاصة الأسر الممتدة تفضل أنها تكون متجاورة في مكان واحد، وهذا كان أكبر عائق في نقل السكان للمدن الجديدة، موضحا أنه عند اكتمال الخدمات تنتقل الناس بحياتها إلي تلك المدن.





وأوضح"استاذ التخطيط العمراني"، أنه في المرحلة الأخيرة تم توزيع المدن علي أقاليم مصر وبالقرب من المدن القائمة، فأصبح انتقال المواطن بينهم متاح، مؤكدا أن مدن الجيل الرابع تعتبر متميزة عن المدن السابقة في التخطيط في خدمات التعليم والمرافق، مواصلات عامة، بالإضافة إلي توفير طرق مشاة ودرجات.



