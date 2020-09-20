الحكومة تحارب السحابة السوداء.. مسئولو الزراعة والبيئة يتابعون أعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز بكفر الشيخ.. تشجيع وتحفيز المزارعين على التجميع وإعادة التدوير

تفقد وفد رفيع المستوى من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة، أعمال منظومة جمع وكبس وإعادة تدوير قش الأرز، بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة متابعة المنظومة بمحافظات زراعة محصول الأرز، للحد من السحابة السوداء، التي كانت تنتج عن حرق قش الأرز كل عام.









وضم الوفد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور عصام عامر، رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة، والدكتورة أميمة صوان، مستشار وزيرة البيئة للمخلفات الزراعية، واللواء أشرف عبد المحسن، مستشار وزيرة البيئة لشئون الفروع، والدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة.









وعقد الوفد اجتماعا تنسيقيا موسعا بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ضم مسئولي الإدارات والجمعيات الزراعية وجهاز الإرشاد الزراعي، والدكتور ناجح فوزي، مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ، والدكتور أشرف أبو الفتوح، رئيس فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والمهندس عمرو دغيدى، مدير إدارة المخلفات بفرع طنطا، وعدد من المتعهدين في مجال تدوير المخلفات وجمع وكبس قش الأرز.









يأتي ذلك في إطار تنسيق الجهود المبذولة بين الوزارتين في هذا المجال، ومتابعة أهم الاستعدادات لموسم التصدى لمكافحة حرائق قش الأرز والحد منها مع تكثيف العمل فى تلك الفترة لنشر الوعي للمواطنين والفلاحين بالمحافظات المختلفة بأهمية استخدام قش الأرز والاستفادة القصوى منه والحفاظ على البيئة وتقليل التلوث الناتج عن الحرق المكشوف لهذه المخلفات.









وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، خلال كلمته على ضرورة التنسيق بين جميع الإدارات والجمعيات الزراعية لمنع أى مخالفات فى نطاق كل إدارة زراعية في هذا الشأن، لافتا إلى أهمية تشجيع وتحفيز مزارعي الأرز في المحافظات المعنية، على تجميع قش الأرز وإعادة تدويره، نظرا لما له من بعد اقتصادي يساهم في زيادة دخل المزارع، بتوفير عائد مادي إضافي له، وأوضح أن الأمر له أيضا بعيد بيئي يتمثل في الحد من أزمة السحابة السوداء التي كانت تنتج عن حرقه كل عام، وتحويل قش الأرز إلى كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية.









وقال إن إعادة التدوير أيضا يجب أن تشمل جميع المخلفات الزراعية، للاستفادة منها، وتحقيق عائد اقتصادي جيد للمزارع، وكذلك يساهم في الحفاظ على البيئة.









وكلف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، المختصين بمديريات الزراعة بتنفيذ برنامج القطاع والخاص بتنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية، بطرق الاستفادة من قش الارز وتحويله الي سماد عضوي واعلاف غير تقليدية، مشيرا إلى ان الكمية المستهدفة هذا الموسم تجميع 500 ألف طن قش أرز عن طريق الشركات والمتعهدين من 6 محافظات مختلفة والتي تشتهر بزراعة المحصول بخلاف الكميات التي يستخدمها المزارعون.









من جهته، أوضح الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، أن مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب، حيث أصبح القش سلعة ذات قيمة تحقق دخلا مناسبا للفلاح المصرى، ويمكن أن يصبح مشروعا اقتصاديا مربحا، نظرا لأهمية قش الأرز وأصبح هناك طرق للاستفادة منه، بما يعد أيضا قيمة مضافة لمحصول الأرز.









واكدت الدكتورة أميمة صوان، مستشار وزير البيئة، أهمية الاستفادة من قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه كأعلاف غير تقليدية وأسمدة عضوية، مما يضمن للمزارع عائدا إضافيا، يساهم في زيادة دخله، كذلك ساهم في الحد من تلوث البيئة.







