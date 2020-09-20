تصل لـ 10 آلاف جنيه استرليني.. بريطانيا تفرض غرامات على مخالفي الحجر الصحي

أعلنت المملكة المتحدة عن تدابير جديدة صارمة لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشمل التدابير الجديدة فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني على الأشخاص الذين يخالفون إجراءات الحجر الصحي، خاصة المصابين بفيروس كورونا إذا غادروا منزلهم في حالة عزلهم، بموجب القواعد الصارمة الجديدة التي أدخلها رئيس الوزراء بوريس جونسون.





كما من المقرر أن يحصل 4 ملايين شخص من ذوي الدخل المنخفض ولا يمكنهم العمل من المنزل على مبلغ قدره 500 جنيه إسترليني في حال عزلهم.





وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى 4422، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو، وسط تواجد حشود كبيرة في الأسواق والحانات.





وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد حذر هذا الأسبوع من أن المملكة المتحدة تواجه "موجة وبائية ثانية"، ما دفعه الى وضع قيود جديدة تطال ملايين الأشخاص.





وأضاف جونسون في تصريحات للصحفيين "ننظر بعناية لانتشار الوباء خلال الأيام الماضية.. وليس لدينا شك.. نحن الآن نشهد الموجة الثانية".

وأوضح أن الموجة الثانية لفيروس كورونا انتشرت في فرنسا واسبانيا ومعظم أوروبا، مضيفا "أمر لا مفر منه أننا سنراه في هذا البلد".

وألمح جونسون إلى احتمالية إعادة فرض الإغلاق الكلي، مؤكدا أن السبيل الوحيد لعدم اتخاذ ذلك القرار هو اتباع الارشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، موضحا أن الأمر محل دراسة.





وقال جونسون إنه اعتبارا من 28 سبتمبر سيكون كل بريطاني ملزما بعزل نفسه ذاتيا في حال ثبتت إصابته بالفيروس أو تم إبلاغه بضرورة ذلك من قبل برنامج الفحص والتعقب التابع لهيئة الخدمة الصحية الوطنية.





وأضاف جونسون في بيان أن "الطريقة الفضلى لمكافحة هذا الفيروس هي باتباع الجميع الإجراءات وعزل أنفسهم ذاتيا إن كانوا معرضين لخطر نقل فيروس كورونا إلى أشخاص آخرين".





وحذّر "لا يجب على أحد التقليل من أهمية هذا الأمر، فالإجراءات الجديدة تعني أنك ملزم قانونا بفعل ذلك".



