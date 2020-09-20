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محافظات

الجيزة تعلن البدء التجريبي لمبادرة علاج الأمراض المزمنة والسمنة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة عن البدء التجريبي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وأمراض السمنة والكلى، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

 

وأوضحت محافظة الجيزة أن المبادرة تبدأ في العديد من الوحدات الصحية على مستوى المحافظة حيث يشارك فيها فرق ثابتة ومتحركة تنتشر في جميع قطاعات المحافظة.

 

من جانبه أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ويرافقه الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة المركز الطبي بمدينة حدائق أكتوبر لمتابعة فعاليات (مبادرة ١٠٠ مليون صحه) مسح الأمراض المزمنة والعلاج.

 

وتفقد نائب المحافظ العيادات المخصصة لمبادرة 100 مليون صحة، حيث يتم تقديم الخدمة الطبية وصرف الأدوية لجميع المواطنين.


 وتأتي المبادرة استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بهدف تشجيع المرضي على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة لمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية.

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