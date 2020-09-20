بإجمالي 10 أشخاص خضعوا لاختبار covid 19 وحظر البوفيه.. نظام جديد للأفراح في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، عن بروتوكول جديد لتنظيم الفعاليات الاجتماعية في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19، وفق ما ذكرت صحيفة "جلف نيوز".





ويهدف البروتوكول -بحسب الصحيفة- إلى ضمان أعلى معايير الوقاية، وتنفيذ الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات الصحية في الدولة ، وإلى تحديد عدد من الإجراءات التي يجب تنفيذها عند إقامة حفلات الزفاف والمناسبات العائلية الأخرى.





وعليه فقد تم قصر حضور حفل الزفاف على أقارب العائلة من الدرجة الأولى، على ألا يتجاوز إجمالي عدد الحاضرين 10 أشخاص.





وقالت الهيئتان الحكوميتان إنه من الأفضل أن يخضع الحضور لاختبار COVID-19 قبل 24 ساعة من تاريخ الحدث ، واستخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب ، وتعقيم الأسطح والمرافق باستمرار وتوفير المطهرات.





وبرغم هذه الإجراءات الاحترازية المشددة، فقررت البلاد حظر إقامة البوفيه، كذلك.





وطالبت كل من وزارة الصحة والسكان والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ الجمهور بالالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية خاصة عند حضور المناسبات الاجتماعية ، مضيفين أن السلطات المعنية ستراقب عن كثب الأحداث الاجتماعية وسيتم تغريم كل من يخالف هذه الإجراءات.





وتشمل الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المشاركين ، ومراقبة أي أعراض ، وتجنب حضور الحفل في حالة ظهور أعراض تنفسية أو حمى ، وتجهيز غرفة عزل في حالة الاشتباه بحالة إصابة.





وكذلك غسل اليدين ، بالإضافة إلى حث المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن على عدم الحضور.





كما وضعت الوزارة والسلطة بروتوكولات لحضور الجنازات والصلاة على الجثث والمشاركة فيها.





تضمنت البروتوكولات عددًا من الإجراءات من بينها ارتداء الكمامات من قبل العاملين في المقابر ، وتعقيم الأدوات المستخدمة قبل وبعد الانتهاء من مراسم الدفن ، وغسل اليدين باستمرار ، وفي حالة عدم وجود ماء يمكن الاعتماد على المطهرات المعتمدة. التي تحتوي على ما لا يقل عن 60-80٪ كحول.





بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا يزيد عدد الأشخاص الذين يحضرون الجنازة على 10 ، ويجب على العاملين في المقبرة الكشف عن أي أعراض تنفسية ، بالإضافة إلى نشر ملصقات توعوية تتعلق بـ Covid-19 عند بوابة المقبرة لتوعية أقارب المتوفى بالإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها.





وتشمل الإجراءات أيضًا تقليل عدد الأشخاص المسؤولين عن الحفر إلى شخصين ، وحملة الجنازات إلى ما بين 4 و8 أشخاص.

وقالت الجهتان إن المشرفين وأفراد الأمن من الجهات المختصة سيحضرون الحفل للتأكد من عدم مخالفة الاشتراطات الصحية في المقابر ومنع الازدحام ومنع تجاوز الحد المسموح به.



