نائلة جبر: ارتباط الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بحدوث اضطرابات سياسية

قالت السفيرة نائلة جبر ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن قضية الاتجار بالبشر تتمحور حول استغلال طرف قوي لطرف ضعيف، يحتاج إلى مال، خاصة الضيقة المالية التي عانى منها البعض في ظل أزمة كورونا.





وأضافت السفيرة نائلة جبر، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية دي إم سي، أن الدول التي تعاني من أزمات سياسية، هي أكثر الدول التي يتم استغلال شعبها، فيما يخص الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.





وأشارت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية بالدول نسبية، كما حدث في العراق في فترات التوتر، وأيضا ليبيا، ازدادت بها ظاهرة الهجرة، بشكل واسع، في فترات معينة، خاصة الفترات المتعلقة بالاضطرابات الاقتصادية أو العرقية، وعدم سيطرة الدولة على أوضاعها.





ولفتت "جبر"، إلى أن الاتجار بالبشر، هي جريمة منظمة بالعالم كله، وتجني الأرباح الهائلة للبعض، تتعادل مع تجارة المخدرات والسلاح.





وتابعت "جبر"، أن مصر تشعر بالمسؤولية تجاه المواطن، ومنها اللجنة الوطنية، والتي تعمل بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، لمنع تلك الظاهرة من جذورها، مؤكدة أن مصر ليست من الدول التي تشكل قضية الاتجار بالبشر فيها ظاهرة.