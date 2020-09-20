حملات للتحصين ضد الحمى القلاعية بكفر شكر.. صور

أعلن اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية تنظيم حملات لمواجهة مرض الحمى القلاعية بقرى المدينة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.















وقال رفعت إنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى لتنظيم الحملات والمرور بجميع مناطق المدينة والوحدات المحلية لمواجهة الحمى القلاعية وحمى الوادي.





كما تم اتخاذ اللازم والتحصين من قبل الطب البيطري، وذلك للصالح العام والحماية من مخاطر قد تحدث، وذلك بإشراف الأستاذ مصيلحى جمال هدايا والأستاذ محمد غنيم، نائبى رئيس المركز والمدينة.









وقال رئيس مدينة كفر شكر إنه تم التنسيق مع إدارة الطب البيطرى بالمركز والمدينة بهدف مواجهة الحمى القلاعية وحمى الوادى، حيث تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتحصين من قبل إدارة الطب البيطرى.







وكان اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أعلن عن تنظيم اجتماع وتشكيل لجنة من إدارة الطرق والإدارة الهندسية والغاز ونائبي رئيس المركز والمدينة لحصر البلاعات التي تعمل والمعطلة لاتخاذ اللازم نحوها استعدادا لفصل الشتاء.









وأكد رفعت أن الاجتماع ناقش حصر جميع البلاعات بالطرق والشوارع ورصد التى تعمل والمعطلة أيضا واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشغيلها

لخدمة وراحة أهالينا المواطنين وعدم تضررهم من الأمطار الغزيرة فى فصل الشتاء.









وأوضح رئيس المدينة أنه يوجد تعليمات مشددة بإصلاح وتشغيل البلاعات بجميع الطرق والشوارع لشفط مياه الأمطار وعدم تضرر أهالينا المواطنين من غرق الشوارع بفعل الأمطار الغزيرة التي قد تحدث.

