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أخبار العالم

إحباط عمليات إرهابية لاستهداف المدنيين بالعراق في إحدى المناسبات الدينية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
قوات جهاز الأمن الوطني
قوات جهاز الأمن الوطني في العراق
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شيماء مصطفى
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن إحباط عمليات إرهابية تستهدف المواطنين في مناسبة دينية تسمى "زيارة الأربعين".

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز"، قالت الخلية إن جهاز الأمن الوطني نفذ عملية نوعية بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر داعش في إحدى أحياء العاصمة. 

وأضاف الخلية في بيان لها، أن قوات الجهاز في دائرة أمن بغداد شرعوا بنصب الكمائن التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة مايسمى ولاية العراق/قاطع الجنوب، فور عودته من المحافظات الشمالية لاستلامه منصبا عسكريا ضمن عصابات داعش الإرهابية.

ولفتت إلى أن "المعتقل كان يمهد للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المواطنين في زيارة الأربعين"، مشيرة إلى أنه "اعترف بقيادته المعارك ضد الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك خلال عمليات التحرير".
 
وتابعت أن "عملية القبض تمت وفق أوامر قضائية وجرى إحالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".
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