مين أحلى؟ أروى جودة ونيللي كريم بنفس الإطلالة.. صور

شاركت الفنانة أروي جودة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.













تألقت أروي جودة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض والأسود وبتصميمه غير التقليدي.









ولم تتكلف أروى جودة في ارتداء الإكسسوارات وقطع المجوهرات، ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على "إنستجرام".









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وبدت أروى جودة في الصور بخصلات شعرها القصير الانسيابي المنسدلة، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.







