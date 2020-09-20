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مرأة

مين أحلى؟ أروى جودة ونيللي كريم بنفس الإطلالة.. صور

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:22 م
أروي جودة و نيللي
أروي جودة و نيللي كريم
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة أروي جودة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



تألقت أروي جودة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض والأسود وبتصميمه غير التقليدي.


ولم تتكلف أروى جودة في ارتداء الإكسسوارات وقطع المجوهرات، ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على "إنستجرام".


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وبدت أروى جودة في الصور بخصلات شعرها القصير الانسيابي المنسدلة، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.


ولم تكن الفنانة أروى جودة هي الأولى التي تظهر بهذا التصميم، حيث سبقتها الفنانة نيللي كريم خلال ظهورها فى إحدى جلسات التصوير أيضا بنفس الجمبسوت ولا توجد أى اختلاف بين التصميمين.
مين أحلى؟ أروى جودة ونيللي كريم بنفس الإطلالة.. صور
مين أحلى؟ أروى جودة ونيللي كريم بنفس الإطلالة.. صور
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