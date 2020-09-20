وزيرة الهجرة: يجب الاستفادة من شبابنا الدارسين بالخارج في مصر .. فيديو

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون مصر بالخارج"، إنه لابد من الاستفادة من شباب مصر الدارسين في الخارج أثناء تواجدهم على أرض الوطن، موضحة أنه يجب أن يستفاد من وجودهم خاصة في تخصصاتهم الممتازة.





وأضافت نبيلة مكرم، بتقرير في برنامج"صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن زيارة اليوم لروضة السيدة زينب، كانت مهمة للغاية، حتى يستطيع الشباب أن يروا مجهودات الدولة في التعامل والتواصل مع المواطن البسيط.





وأشارت"مكرم"، إلي أن الدولة ليست فقط توفر للمواطن المكان المناسب لمعيشته، ولكن تعمل على تغيير وبناء شخصيته.





وأكدت أن وزيرة التضامن تبذل مجهودا كبيرا في حملات التوعية والمبادرات الخاصة بالإدمان والمخدرات، موضحة أن كل هذه الأمور كان يجب أن يطلع عليها الشباب الدارسين، حتى يتم نقل هذه الصورة عند عودتهم مرة أخري لجامعاتهم.





ومن جانبها قالت الطالبة هبة أمين، الدراسة بالخارج بالهندسة البيئية، إن مبادرة الوزارة ساعدت الطلاب على التوصل إلي معلومات ومعرفة أكثر، بينما قالت هبة إبراهيم، هندسة معمارية بإيطاليا، إنها فوجئت باهتمام الدولة بالشباب إلي هذه الدرجة، وأن كل ما حدث هو خارج الصندوق وعمل عظيم.