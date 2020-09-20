الإعدام شنقا لشقيقين وصديقهما لقتلهم مسن داخل مزرعة نجلته وسرقته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل، في جلستها المنعقدة اليوم، حضوريا حكمها بالإعدام شنقا لشقيقين وصديقهما لقتلهم مسن داخل مزرعة نجلته بدائرة مركز بلبيس، وسرقته.

كانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.





اقرأ أيضا:

محاكمة مسن بالمعاش لهتكه عرض طفلة في الإسكندرية.. اليوم

تعود أحداث القضية رقم 51520 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بلبيس،عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوصول "ثابت ز "70 سنة لمستشفى بلبيس العام جثة هامدة وتبين من تقرير الطب الشرعى أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا كتم النفس.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، قيام كل من"ربيع س "31 سنة عامل وشقيقه "رمضان" 18 سنة عامل معمارى، و" جمعة إ " جميعهم مقيمين مركز طامية محافظة الفيوم، بالسطو على مزرعة ناحية سيكم دائرة المركز، ملك نجلة المجنى عليه، وتم توثيق المجني عليه بالحبال وكتم أنفاسه وشل حركته وسرقة منقولات وعدد من رؤوس الماشية من المزرعة.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين على ذمة القضية رقم 3014 لسنة 2019 كلى جنوب الشرقية إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم.