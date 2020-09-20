إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

أصيب 12 عاملا بإصابات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث انقلاب سيارة بالحى العاشر في العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى مستشفيات بلبيس والعاشر من رمضان وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم أمام النادى الجديد بالحى العاشر في العاشر من رمضان.

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وتبين من التحريات انقلاب سيارة يستقلها عدد من العمال مما أدي الي إصابة 12 بينهم بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفيات بلبيس المركزى والتأمين الصحى بالعاشر من رمضان .





وجار تقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية، وتحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق.